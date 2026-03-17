F1 Antonelli rientrato in Italia | Contento della dedica di Sinner Tomba è una leggenda

Andrea Kimi Antonelli è tornato in Italia dopo aver vinto il Gran Premio di Cina, lasciando alle spalle una domenica da record. Durante l’evento, ha ricevuto una dedica da Sinner e ha espresso soddisfazione per questo gesto. Antonelli ha anche ricordato Tomba, definendolo una leggenda. Il giovane pilota ha condiviso le sue emozioni al ritorno nel paese.

Andrea Kimi Antonelli rientra in Italia dopo la sua domenica da sogno, resa indimenticabile dal trionfo nel Gran Premio di Cina. La sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota bolognese è atterrato lunedì 16 marzo, all’aeroporto Marconi di Bologna e ha raccontato le sue emozioni. “Sono stato sorpreso dalla dedica di Sinner dopo Indian Wells – ha detto ai microfoni di Sky Sport – l’ho apprezzato molto e l’ho ringraziato, è stato molto carino”. Antonelli ha anche risposto a distanza al mito dello sci azzurro Alberto Tomba, bolognese come lui, che ha raccontato di volerlo conoscere: “Alberto è una leggenda, i miei genitori mi parlano spesso delle sue imprese e sarebbe bello poterlo incontrare”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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