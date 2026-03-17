Evaso da casa perché insultato dai miei fratelli

Nel procedimento giudiziario in corso a Busto Arsizio, si sono svolte le dichiarazioni spontanee di Igor Benedito, imputato e figlio di Adilma Pereira, nota come la “mantide” di Parabiago, coinvolto insieme ad altri cinque individui. Benedito ha riferito di essere evaso dalla casa a causa di insulti ricevuti dai suoi fratelli. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio.

Nuovi sviluppi nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio in Tribunale a Busto Arsizio. In aula le dichiarazioni spontanee di Igor Benedito, figlio di Adilma Pereira (nella foto), la “mantide“ di Parabiago, alla sbarra con lei e altri cinque imputati. Il ventiseienne ha spiegato ai giudici il motivo per cui domenica ha lasciato l’abitazione di via Alfieri, dove si trova ai domiciliari da mesi. Benedito ha spiegato di essere uscito dopo che il fratello e la sorella più piccoli lo hanno insultato dalla strada, fermandosi sotto casa. Durante l’udienza sono stati inoltre nominati i due periti – specialisti provenienti da Bari e Trani – incaricati di esaminare Massimo Ferretti, indicato come amante di Adilma Pereira. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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