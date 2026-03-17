Esonero Nicola a rischio dopo il quarto ko di fila! Ecco chi è il favorito per il possibile cambio in panchina

Da calcionews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro sconfitte consecutive, il tecnico Nicola è a rischio esonero. La Cremonese valuta le opzioni e al momento Gotti è considerato il favorito per prendere il suo posto, mentre Giampaolo rimane un’alternativa concreta. La società sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe decidere di cambiare allenatore nelle prossime settimane. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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