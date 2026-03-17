Un nuovo attore si inserisce nella disputa legale sul patrimonio di 300 milioni di euro lasciato dalla cantante Raffaella Carrà dopo la sua morte nel 2021. Bulzoni si oppone ai nipoti della artista, portando avanti una richiesta legale che coinvolge direttamente le sorti dell’eredità. La vicenda si svolge in ambito giudiziario e vede coinvolti vari soggetti che rivendicano diritti sull’eredità.

Un nuovo erede sta emergendo nel contenzioso legato al patrimonio da 300 milioni di euro lasciato dalla cantante Raffaella Carrà, deceduta nel 2021. Mentre nipoti come Matteo e Federica Pelloni erano stati inizialmente indicati come beneficiari principali, la figura di Gian Luca Pelloni Bulzoni si presenta ora come il possibile successore che potrebbe riscrivere la storia del testamento. Questa situazione apre scenari complessi per la gestione dei beni immobili e dei diritti d’immagine dell’artista. L’assetto patrimoniale comprende un appartamento romano di oltre 380 metri quadrati situato in zona Vigna Clara, dotato di doppio ingresso, tre balconi, nove camere da letto, quattro bagni, piscina e palestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erede da 300 milioni: Bulzoni sfida i nipoti di Carrà

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