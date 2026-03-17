Equinozio d’inverno | vortice freddo porta neve pioggia e calo termico

L’equinozio d’inverno porta un vortice freddo che interessa l’Italia, portando neve, pioggia e un calo delle temperature. Correnti fredde provenienti dall’est Europa investono il Paese, causando un’instabilità diffusa. Nei prossimi giorni si prevede l’arrivo di temporali e neve anche a bassa quota sull’Appennino, con condizioni meteorologiche variabili e temperature in diminuzione.

Roma - Cambio di scenario sull’Italia con correnti fredde orientali: instabilità diffusa, temporali e neve anche a bassa quota sull’Appennino nei prossimi giorni. Un brusco cambiamento delle condizioni meteo riporta l’Italia in un contesto più tipicamente invernale, proprio in concomitanza con l’equinozio di primavera. Dopo il graduale allontanamento del vortice Jolina verso il Mediterraneo orientale, una nuova configurazione atmosferica si prepara a influenzare la Penisola. Si tratta di un vortice freddo alimentato da correnti orientali di origine continentale, provenienti da aree dell’Europa orientale, che scorreranno lungo il bordo meridionale di un’estesa area anticiclonica tra Atlantico e Baltico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Equinozio d’inverno: vortice freddo porta neve, pioggia e calo termico Articoli correlati Meteo Liguria, profondo vortice ciclonico porta pioggia e nevePiogge diffuse e rovesci su tutte le zone nella giornata di venerdì, sabato possibili rovesci sparsi dalla notte sul centro-levante della regione... Meteo, l’inverno torna all’improvviso: vortice dal Nord Atlantico porta piogge e neve fino a un metroDopo settimane di clima anomalo e temperature quasi primaverili, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario. Altri aggiornamenti su Equinozio d'inverno vortice freddo... Temi più discussi: Tanto brutto tempo, tra piogge, temporali e anche il colpo di coda d'inverno; Tremila chilometri in 3 giorni: il lungo viaggio del vortice dalla Scozia che riporterà l’inverno; Meteo marzo 2026: addio primavera, in arrivo il Ciclone Scozzese con neve e gelo; Ondata di freddo tra 18 e 19 marzo, quali sono le regioni a rischio. Maltempo Italia, colpo di coda dell’inverno: vortice polare a marzo torna il geloMeteo Italia, maltempo, colpo di coda dell'inverno: a marzo torna il gelo. Ecco perché la primavera è solo un'illusione ... quotidianodiragusa.it Meteo Prossima Settimana: dal 16 Marzo Vortice al Sud con Aria Fredda, si apre una fase turbolenta. TendenzaNessun ritorno dell’alta pressione e condizioni meteo che si annunciano instabili. È questo lo scenario che pare delinearsi per la prossima settimana, quando l’Italia registrerà anche temperature più ... ilmeteo.it Proprio così: non è l'equinozio di primavera il giorno che ha esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio! Questa prerogativa spetta infatti al 17 marzo: il giorno dell'equiluce. Andiamo per gradi. Il giorno dell'equinozio di primavera (e d'autunno) il Sole sorge esa - facebook.com facebook Pochi giorni prima dell’equinozio di primavera, qualcosa rese indimenticabile l’anno della mia terza elementare [...], ed è questo il motivo fondamentale per cui ricordo benissimo quella data, che da allora è stampata nella mia memoria». x.com