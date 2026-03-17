Enna e dintorni | l’innovazione digitale trasforma i borghi

Il 17 marzo 2026 si tiene un evento importante in tutto il territorio di Enna e nei comuni vicini come Agira, Aidone e Assoro. Questa giornata segna l’inizio di un progetto di innovazione digitale che coinvolge le comunità locali e le istituzioni. L’obiettivo è introdurre nuove tecnologie per migliorare i servizi e le infrastrutture nei borghi della zona.

Il 17 marzo 2026 segna una data cruciale per il territorio di Enna e i comuni limitrofi come Agira, Aidone e Assoro. La rivista Hi-Tech & Innovazione ha dedicato la sua uscita a questi centri, evidenziando un legame diretto tra innovazione tecnologica e realtà locali. I dati indicano che l’attenzione si concentra su località specifiche: Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami e Gagliano Castelferretti. Non si tratta solo di nomi su una mappa, ma di poli dove le tradizioni radicate incontrano nuove opportunità digitali. L’impatto territoriale dell’innovazione. La presenza di Leonforte, Nicosia, Nissoria e Piazza Armerina nella cronaca suggerisce un processo di sviluppo diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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