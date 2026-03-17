Nella giornata odierna si sono registrati i primi segnali di apertura nelle trattative tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm, insieme alla delegazione delle Rsu e alla Direzione di Engineering Ingegneria Informatica. Le parti stanno discutendo sulla gestione delle presunte eccedenze di personale all’interno dell’azienda, segnando un inizio di confronto più articolato rispetto alle fasi precedenti.

Engineering: primi spiragli di apertura nel confronto tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom (nella foto Daniela Miniero) e Uilm, la delegazione delle Rsu e la Direzione aziendale di Engineering Ingegneria Informatica in merito alla gestione delle presunte eccedenze di personale. "L’incontro ha registrato alcuni limitati passi avanti rispetto all’impostazione generale del percorso – scrivono i sindacati –. In particolare, si è iniziato a entrare nel merito di alcuni strumenti individuati nell’architettura complessiva che dovrebbe concorrere alla gestione della situazione, quali formazione, possibili percorsi di accompagnamento alla pensione, job rotation interna e internalizzazione di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Engineering. Prime schiarite nella trattativa

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