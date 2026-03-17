Energiadi la comunità pedala per produrre elettricità

Una comunità composta da studenti, Comuni, associazioni, famiglie e una palestra si riunisce per pedalare su biciclette collegate a un sistema di generazione di energia elettrica. Le biciclette sono collegate a un contatore che registra i watt prodotti, coinvolgendo attivamente tutti i partecipanti in un’iniziativa collettiva che trasforma uno spazio fitness in una centrale di energia.

Biciclette che producono elettricità, un contatore che misura i watt, l’intera comunità che partecipa: studenti, Comuni, associazioni, famiglie e la palestra che si trasforma in centrale elettrica. A Pozzuolo e Truccazzano arrivano le Energiadi, "così la sostenibilità smette di essere solo una parola". L’appuntamento in programma il 27 e 28 marzo è una competizione nazionale alla quale partecipa l’istituto comprensivo Manzoni "per diffondere i principi dello sviluppo energetico a basso impatto". L’evento si terrà nella palestra di piazza Nenni a Pozzuolo: una staffetta tra alunni, atleti e cittadini che si alterneranno a pedalare per produrre watt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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