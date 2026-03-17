Energia maxi piano da 507 mln | 200 impianti solari in tutta Italia Bei guida l’operazione

Un maxi piano da 507 milioni di euro è stato annunciato per sostenere la creazione di 200 impianti solari distribuiti in tutta Italia. L’operazione è guidata dalla Banca europea per gli investimenti, in collaborazione con Natixis Corporate & Investment Banking e Sunprime Holdings. L’obiettivo è promuovere la produzione di energia pulita e favorire la transizione energetica nel paese.

Un investimento da fino a 507 milioni di euro per accelerare la transizione energetica in Italia. La Banca europea per gli investimenti ( Bei), Natixis corporate & investment banking ( Natixis Cib) e Sunprime holdings s. r. l. hanno firmato un’operazione di project finance a sostegno del progetto Sophocles, uno dei più ampi programmi nazionali dedicati allo sviluppo integrato di fotovoltaico e sistemi di accumulo. Il piano prevede la realizzazione e gestione di circa 200 impianti fotovoltaici, tra installazioni su tetto e a terra, per una capacità complessiva di 290 MWp, affiancati da 350 MW di sistemi di accumulo a batteria ( Bess). La Bei contribuirà con un finanziamento fino a 271 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Italia in corsa verso il 60% di energia rinnovabile entro il 2030 con nuovi impianti solari e eolici in area sviluppataL’Italia si sta avviando verso un obiettivo ambizioso: raggiungere il 60% di energia elettrica prodotta da fonti entro il 2030. Energia e infrastrutture, il piano Bei per il Sud: «Sì a nuovi investimenti»Dalla transizione energetica, con le grandi reti che dall’Africa raggiungono il Nord Europa attraversando il Mezzogiorno, ai grandi progetti per la... Aggiornamenti e notizie su Energia maxi piano da 507 mln 200... Temi più discussi: UE, maxi-piano per l’energia pulita: 660 miliardi l’anno e svolta sui mini-reattori nucleari; Usa, maxi piano da 20 miliardi di dollari per la riassicurazione marittima nel Golfo; Lavori negli impianti sportivi: maxi piano da 4 milioni; Crisi dell’energia, in arrivo taglio delle tasse in bolletta e aiuti Ue. Crisi dell’energia, in arrivo taglio delle tasse in bolletta e aiuti UeEnergia: Bruxelles prepara un piano d’emergenza tra aiuti di Stato, taglio delle tasse e revisione del sistema Ets. La crisi può peggiorare ... quifinanza.it UE, maxi-piano per l’energia pulita: 660 miliardi l’anno e svolta sui mini-reattori nucleariInvestimenti energia pulita UE Bruxelles lancia la nuova strategia per mobilitare capitali privati e scommette sugli SMR ... energiaoltre.it #Petrolio a 103 dollari al barile. Il disattito sul caro energia. Maggioranza: "Non risolutivo revocare sanzioni alla Russia". Opposizioni: "Servono norme per imprese energetiche". Al #Tg2Rai ore 13,00 #17marzo - facebook.com facebook Piano di crisi Ue sull’energia, aiuti pubblici per le bollette: “Anche gli Ets da rivedere” x.com