A Empoli, la squadra ha messo in campo una prestazione decisa, mentre il tecnico ha richiesto maggiore intensità e concentrazione nel gioco. Nel frattempo, la squadra si prepara a affrontare la sfida al Picco alla ricerca di punti importanti, con una trasferta che si avvicina e un impegno in programma tra cinque giorni. Dal Mantova si sposta verso La Spezia, con il Pescara in programma al Carlo Castellani.

di Simone Cioni Dal Mantova in casa a La Spezia con sullo sfondo il Pescara al Carlo Castellani Computer Gross tra cinque giorni. È inutile nascondersi, ad otto giornate dalla fine passa gran parte dall’esito di questa settimana il proseguo del campionato dell’Empoli. Andiamo però con ordine e partiamo dalla sfida odierna del Picco contro uno Spezia penultimo a meno tre dagli azzurri. "Tutte le gare da qui alla fine saranno delicate e difficili da affrontare – dichiara Fabio Caserta –. Lo Spezia è una squadra partita con altri obiettivi, così come noi, ed evidentemente entrambe stiamo attraversando qualche difficoltà. In campo voglio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, una prova di forza. Caserta: "Voglio crescita nel gioco e più cattiveria». Al Picco a caccia di punti

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