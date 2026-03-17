L’Empoli si presenta allo stadio “Picco” di Spezia con l’obiettivo di portare a casa punti, ma la partita si conclude con un pari 1-1. Gli azzurri trovano il gol del pareggio all’ultimo minuto di recupero, grazie a un calcio di rigore. La gara si è sviluppata fino al quinto minuto di recupero, quando la squadra ospite ha conquistato il tiro dal dischetto.

La Spezia, 17 marzo 2026 – L’ Empoli rischia grosso, ma si salva in extremis al “Picco” con lo Spezia: gli azzurri riacciuffano i liguri sull’1-1 al quinto minuto di recupero su calcio di rigore. In attesa delle partite di domani, la squadra del presidente Corsi è tredicesima con 33 punti, a +2 dalla zona play out. Trentunesima giornata difficilissima per l’Empoli, che conferma la mediocrità della propria stagione. Caserta punta su Elia in posizione avanzata, con Shpendi e Nasti. Due squadre malate si sfidano. La prima frazione di gioco è a dir poco pessima: succede pochissimo. La prevalenza territoriale, però, è dei padroni di casa, che hanno qualche rara occasione potenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, pari in extremis a Spezia: 1-1

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