Emmelibri | Disponibili al confronto

I lavoratori della logistica Emmelibri sono scesi in piazza anche ieri, proseguendo una settimana di scioperi. La protesta coinvolge principalmente donne che chiedono il pagamento dei premi di produzione per il 2025 e dei premi di presenza. La situazione ha portato a una giornata di mobilitazione che si ripete da diversi giorni senza che siano stati trovati ancora accordi ufficiali.

Ennesima giornata di sciopero, ieri, alla logistica Emmelibri, dove da una settimana i lavoratori, in gran parte donne, protestano per il mancato pagamento dei premi di produzione 2025 e dei premi di presenza. Intanto, la cooperativa Tiziano, che ha in capo il personale ed è oggetto delle contestazioni, ha diffuso un comunicato per provare a intavolare un dialogo coi manifestanti. "Per quanto riguarda il premio di risultato - fanno sapere dalla cooperativa - è importante precisare che l’accordo sindacale, sottoscritto nell’aprile 2025 e valido fino a dicembre 2026, prevede il riconoscimento del premio solo al raggiungimento di specifici obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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