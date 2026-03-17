Elio Germano e il nuovo video sul referendum | No quel sì non lo dirò Io no!

L’attore romano ha condiviso un nuovo video in cui esprime chiaramente il suo rifiuto di sostenere il recente referendum, affermando con fermezza «No, quel sì non lo dirò. Io no!». Questa dichiarazione arriva a pochi giorni dalla sua precedente presa di posizione, in cui si era mostrato coinvolto in discussioni pubbliche sui temi politici e civili. La sua scelta di parlare nuovamente in modo diretto ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi followers.

La scorsa settimana, l’attore aveva già realizzato un breve video teatrale della durata di poco più di un minuto, in cui simulava una telefonata in cui faticava a farsi comprendere. Nel video, l’unica parola che emerge chiaramente, insieme al numero «22» e al gesto di una croce su un foglio, è il «no», ripetuto più volte. Lo sketch rende omaggio all’estro creativo di Gigi Proietti e richiama lo spot del 1974 diretto da Ettore Scola, in cui Proietti, mentre innaffiava le piante, ripeteva una serie di «no» per suggerire la preferenza sull’abrogazione della legge sul divorzio. In quell’occasione storica, il «no» si impose, confermando la legge sul divorzio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elio Germano e il nuovo video sul referendum: «No, quel sì non lo dirò. Io no!» Articoli correlati Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il “NO” – IL VIDEOL'attore ha colto l'occasione per inaugurare il profilo Instagram e pubblicare un video, in cui celebra un famoso sketch di Gigi Proietti al telefono... Referendum, Sangiuliano contro Elio Germano: il postIl post di Sangiuliano sul referendum contro Elio Germano ha scatenato la rabbia del M5s: "È imbarazzante, patetico: un ex ministro della Cultura... Una raccolta di contenuti su Elio Germano Temi più discussi: Sangiuliano contro Elio Germano: Sul referendum ascoltiamo gli esperti, non gli attori; La guerra com’è: Elio Germano e Theo Teardo portano in scena il racconto di Gino Strada; Referendum, scontro tra Sangiuliano e i Cinque stelle su Elio Germano: Li querelo; ‘Ritorno al tratturo’ con Elio Germano, il trailer. Al Teatro Duse Elio Germano e Teho Teardo con ‘La guerra com’è’S’intitola ‘La guerra com’è’ ed è tratto dal libro ‘Una persona alla volta’ del fondatore di Emergency, Gino Strada, lo spettacolo che Elio Germano e il musicista Teho Teardo porteranno in scena dal 2 ... sassuolo2000.it Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il NO – IL VIDEOL'attore inaugura il suo profilo Instagram con un video ispirato al celebre sketch di Gigi Proietti per sostenere il NO al referendum ... ilfattoquotidiano.it Alle 21:20 “Palazzina LAF” di Michele Riondino con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera | Caterino lavora all'Ilva come operaio siderurgico. Un giorno i dirigenti aziendali decidono di fare di lui una spia, per individuare gli operai sindacalizzati pi - facebook.com facebook Nuovo video di Elio Germano per il “No” al referendum. “No eh, no. No, quel sì, non lo dirò”. x.com