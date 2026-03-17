Elezioni 2027 tra silenzi e strategie ’Re’ Murzi prosegue senza delfini

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle elezioni del 2027, il politico noto come ’Re’ Murzi continua la sua attività politica senza coinvolgere i delfini e senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. Dopo la decisione di Davide Belli di lasciare il partito di Fratelli d’Italia, si è verificato un silenzio totale, che ha lasciato in sospeso le comunicazioni ufficiali. La situazione rimane invariata, senza annunci o interventi da parte dei protagonisti.

Alla fuoriuscita di Davide Belli da FdI, ex ad di Villa Bertelli, è seguito un religiosissimo silenzio. Da parte dei meloniani e dell’amministrazione comunale a cui – neppure troppo velatamente – erano rivolte le motivazioni della scelta dettata da "ingerenze politiche" e "pressioni esterne". Di fatto la perdita di Belli (che ha anticipato di "cercare nuove strade e alleanze") promette di disegnare una nuova geografia ad una anno dalle elezioni comunali. Dove già tante dinamiche sono in moto. Il sindaco Bruno Murzi non ha mai negato di pensare a scendere ancora in campo per un mandato ter: di fatto anche in questo secondo governo del paese non ha maturato alcun erede naturale alla successione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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