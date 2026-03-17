Cristina ha deciso di tornare a scuola dopo aver affrontato un lutto, dimostrando di sentirsi bene e di voler riprendere la sua routine quotidiana. Gimmy, invece, nota il suo atteggiamento e ricorda quanto ci volle a lui per superare la perdita di Susanna. La differenza tra i due si fa evidente nella loro reazione all’elaborazione del lutto.

Cristina sembra essersi subito ripresa dal lutto, sta bene e vuole tornare a scuola. Anche Gimmy trova strano il suo atteggiamento, ricordando quanto ci mise lui per riprendersi dal lutto di Susanna. In realtà la bambina ha solo un modo diverso di elaborarlo: anziché manifestare il suo dolore, parlandone e deprimendosi, cerca di dimenticarlo continuando a vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto. Né la presenza né la mancanza. É un atteggiamento tipico di affrontare il lutto, comune a chi per soffrirne meno finge che non esista. Di chi non riesce a parlarne, e appare felice e impassibile. Ma in realtà somatizza il dolore anziché affrontarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Elaborazione del lutto. Le pillole di Un posto al sole

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