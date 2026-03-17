El Aynaoui il calciatore della Roma dopo la rapina | Grande paura ma stiamo tutti bene

Il centrocampista della Roma ha riferito di aver vissuto momenti di paura durante la rapina avvenuta nella sua abitazione in zona Infernetto nella notte. Dopo l’incidente, ha spiegato che lui e gli altri presenti stanno bene. La vicenda è avvenuta intorno alle ore notturne e ha coinvolto la sua famiglia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui responsabili o sui danni subiti.

“Abbiamo vissuto momenti di paura”. Così Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, parlando con i giornalisti dopo la rapina in casa sua, in zona Infernetto, nella notte. Sei uomini armati sono entrati nell’abitazione mentre erano presenti la compagna del calciatore, la madre e il fratello con la fidanzata. “Se qualcuno ha avuto bisogno di andare in ospedale a causa del forte stress? No, stiamo tutti bene”, ha aggiunto. “Ci siamo spaventati, ma ora stiamo bene”, ha concluso El Aynaoui prima di recarsi a Trigoria per l’allenamento in vista del match di Europa League con il Bologna. Questo articolo El Aynaoui, il calciatore della Roma dopo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - El Aynaoui, il calciatore della Roma dopo la rapina: “Grande paura ma stiamo tutti bene” Articoli correlati Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaRapina nella notte nell’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano, sul litorale romano. Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famigliaRoma, 17 marzo 2026 - Notte da incubo per Neil El Aynaoui, il giocatore della Roma, chiuso in una stanza a casa sua e rapinato, in zona Castel... Aggiornamenti e notizie su El Aynaoui il calciatore della Roma... Temi più discussi: Allenatore della Roma: Bisogna essere cauti nell'ingaggiare giocatori che partecipano alla Coppa d'Africa; I convocati giallorossi per Como-Roma; Serie A, ecco i giocatori diffidati dopo la 28ª giornata: in lista Modric e Luperto; Serie A, tutti i calciatori diffidati e a rischio squalifica. Roma, rapinato in casa il calciatore El Aynaoui: famiglia chiusa in camera da 6 persone armateL'irruzione a Casal Palocco alle 3.40 di notte: banditi incappucciati portano via gioielli per 10mila euro. Indaga la Squadra Mobile ... affaritaliani.it Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famigliaLadri a volto coperto e armati si sono introdotti nella notte nell’abitazione del giocatore giallorosso in zona Castel Fusano. Rubati gioielli e un rolex ... quotidiano.net Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salon - facebook.com facebook Clamoroso El Aynaoui: ladri irrompono in casa con pistola per rapina x.com