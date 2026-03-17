La Roma sta cercando di rinnovare il contratto di Donyell Malen, che ha segnato sei gol nelle prime sette partite con la squadra. La Juventus invece sta valutando un possibile sorpasso, studiando le mosse per portarlo altrove. Malen, arrivato nel mercato invernale dall'Aston Villa, ha già lasciato il segno con la maglia giallorossa in poche partite.

L’impatto di Donyell Malen alla Roma è andato oltre ogni aspettativa. Arrivato nel mercato invernale per dare una scossa al reparto avanzato, l’ ex Aston Villa ha collezionato sei reti nelle prime sette presenze. Il pareggio contro la Juventus, grazie al suo sigillo ha lasciato ai bianconeri solo il rimpianto di non aver affondato il colpo prima della dirigenza giallorossa. Il colpo mancato dai bianconeri . L’interesse della Juventus per Malen non è certo una novità, ma la rapidità d’esecuzione della Roma ha spiazzato la concorrenza. Sembrerebbe che la Juventus stia osservando con frustrazione l’esplosione dell’olandese, diventato in poche settimane l’ attaccante ideale che mancava nel gioco di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Effetto Malen: la Roma vuole blindarlo, la Juve studia il sorpasso

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