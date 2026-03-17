Ecobonus da domani via alle domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi | come fare

Da oggi è possibile presentare le domande per ottenere l’ecobonus su ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi, un incentivo destinato a sostenere l’acquisto di veicoli più ecocompatibili. Il bonus, rinnovato anche per il 2026, mira a promuovere l’uso di mezzi a basso impatto ambientale e sarà disponibile a partire da questa data.

Un bonus per incentivare gli italiani ad acquistare veicoli meno dannosi per l’ambiente. È l’obiettivo dell’ecobonus, rinnovato anche per il 2026, che sarà attivo da oggi. In particolare, il beneficio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ecobonus, da domani via alle domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: come fare Articoli correlati Ztl Acireale: nuove restrizioni anche per mezzi elettrici e ibridiNuove regole in arrivo per la Zona a traffico limitato del centro storico di Acireale, con particolare attenzione a Piazza Duomo, Corso Umberto e... Veicoli elettrici e ibridi: a Napoli agevolazioni prorogate per tutto il 2026Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni per la circolazione e la sosta per veicoli elettrici e ibridi. Approfondimenti e contenuti su Ecobonus da domani via alle domande per... Ecobonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Disponibili 30 milioni, da domani le prenotazioni per i concessionariAl via da domani le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi ... msn.com Torna l’ecobonus, al via dal 18 marzo le prenotazioni per moto e motoriniDa domani i concessionari avranno la possibilità di richiedere gli incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi di categoria Le. Sconto sul prezzo va dal 30% al 40%. lapresse.it