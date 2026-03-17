Ecco dove a Roma i Beatles si tuffarono vestiti e nessuno lo fotografò!

A Roma ci sono luoghi noti per il cinema e la storia, ma ci sono anche punti meno famosi che nascondono episodi sorprendenti. Uno di questi riguarda i Beatles, che si tuffarono vestiti in un luogo della città senza che nessuno riuscisse a catturare la scena con una fotografia. Si tratta di un episodio poco documentato che rimane nel mistero.

A Roma non mancano luoghi iconici legati alla storia e al cinema, ma esistono anche angoli della città che custodiscono episodi sorprendenti e poco documentati, come uno che entra di diritto nella storia del rock. C’entra uno scenario elegante e fuori dal tempo che, in una notte d’estate, divenne teatro di un gesto tanto spontaneo quanto incredibile. Un episodio rimasto nella memoria più che nelle immagini, che ancora oggi incuriosisce appassionati e curiosi: un tuffo dei Beatles, vestiti, nel cuore di Roma. LEGGI ANCHE: Non c’è niente di cool nel rivelare chi è Banksy Il bagno improvvisato nel cuore del Coppedè: storia del tuffo dei Beatles a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Scontro rigassificatore Piombino: nessuno lo vuole. Dove andrà non si saChe i tre anni di permanenza nel porto di Piombino per il rigassificatore sarebbero scaduti dopo tre anni era noto tre anni fa. Leggi anche: Dove Roma fa più paura. Ecco dove e quando ci si sentiamo meno sicuri in città