eBay Live | il 27 marzo Team Rocket e Capipalestra al centro

Il 27 marzo, eBay organizza una sessione live dedicata alle carte collezionabili, con protagonisti Team Rocket e i Capipalestra. Le dirette stanno attirando appassionati e collezionisti interessati a set vintage come il Set Base del 1999, le espansioni Gym Heroes e Gym Challenge, e alla prima edizione del set Team Rocket. L’evento si svolge sulla piattaforma di eBay, coinvolgendo diversi esperti del settore.

Le dirette live di eBay stanno trasformando il mercato delle carte collezionabili, portando sotto i riflettori set vintage come il Set Base del 1999, le espansioni Gym Heroes e Gym Challenge, oltre alla prima edizione del set Team Rocket. Durante queste sessioni in tempo reale, venditori qualificati mostrano box sigillati e carte gradate, evidenziando condizioni e caratteristiche uniche prima della messa in vendita sul marketplace. L’evento più atteso è fissato per il 27 marzo, quando una diretta dedicata al set Team Rocket attirerà l’attenzione dei collezionisti più accaniti. Il fenomeno non si limita a semplici aste: si tratta di un’esperienza visiva che permette ai compratori di valutare la qualità fisica degli oggetti rari prima dell’acquisto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - eBay Live: il 27 marzo, Team Rocket e Capipalestra al centro Articoli correlati Leggi anche: eBay Live arriva in Italia: quando lo shopping online diventa spettacolo in diretta Calcio Estero live Sky e NOW (27 Febbraio - 2 Marzo 2026) - Premier League, Ligue 1, BundesligaUn nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.