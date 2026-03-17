In Polonia, 400 tifosi viola sono presenti per seguire la partita del Rakow, mentre l’attenzione si concentra anche sull’Inter, con cui si gioca a breve. La squadra si prepara a gestire le energie residue in vista del doppio impegno, con l’obiettivo di affrontare immediatamente la prossima sfida. La coppa si avvicina e le prossime settimane saranno decisive per la squadra.

Adesso la coppa. Con le energie che restano da gestire sul doppio fronte. Perché all’orizzonte c’è già l’Inter domenica sera. Un passo alla volta. Paolo Vanoli lo ha detto al suo gruppo in modo chiaro. E la spedizione polacca a questo punto dovrà essere ben fatta visto anche il risultato positivo dell’andata, strappato nel finale grazie al rigore di Gudmundsson. Oltrepassare l’ostacolo Rakow per vedere cosa ci sarà più avanti, tra il 9 e il 16 aprile. Non solo a livello di avversaria (il Crystal Palace dopo lo 0-0 interno dovrà faticare a Cipro contro l’Aek Larnaca) ma anche come situazione di classifica in campionato per la stessa Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E ora si decide l’Europa. Subito il Rakow, poi l’Inter. In Polonia 400 tifosi viola

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