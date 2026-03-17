È morta la 47enne investita a Ello da un ragazzino in moto

Da ilgiorno.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 47 anni è deceduta dopo essere stata investita da un ragazzino in moto a Ello, nel Lecco, domenica 15 marzo. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica dell’incidente è sotto indagine, e al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa oggi, senza commenti ufficiali.

Ello (Lecco), 15 marzo 2026 – Non ce l’ha fatta la donna investita a Ello nella giornata di  domenica 15 marzo. Eleonora Gilardi, 47 anni, è morta all’ospedale di Lecco dove era ricoverata in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale. La dinamica. Un 14enne in sella a un cinquantino da cross l’aveva investita, poco dopo le 14, lungo la Strada provinciale 70 che collega Ello a Villa Vergano di Galbiate, in un tratto molto stretto e senza marciapiede. Eleonora Gilardi camminava a bordo strada, mentre il ragazzino avrebbe perso il controllo della sua moto, travolgendola in pieno e scaraventandola a terra. Anche il giovane motociclista era franato sull'asfalto, ma senza riportare gravi serie conseguenze nell’impatto con il manto stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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