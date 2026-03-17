È morta la 47enne investita a Ello da un ragazzino in moto

Una donna di 47 anni è deceduta dopo essere stata investita da un ragazzino in moto a Ello, nel Lecco, domenica 15 marzo. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica dell’incidente è sotto indagine, e al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa oggi, senza commenti ufficiali.

Ello (Lecco), 15 marzo 2026 – Non ce l’ha fatta la donna investita a Ello nella giornata di domenica 15 marzo. Eleonora Gilardi, 47 anni, è morta all’ospedale di Lecco dove era ricoverata in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale. La dinamica. Un 14enne in sella a un cinquantino da cross l’aveva investita, poco dopo le 14, lungo la Strada provinciale 70 che collega Ello a Villa Vergano di Galbiate, in un tratto molto stretto e senza marciapiede. Eleonora Gilardi camminava a bordo strada, mentre il ragazzino avrebbe perso il controllo della sua moto, travolgendola in pieno e scaraventandola a terra. Anche il giovane motociclista era franato sull'asfalto, ma senza riportare gravi serie conseguenze nell’impatto con il manto stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È morta la 47enne investita a Ello da un ragazzino in moto Articoli correlati Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora GilardiLa scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco). Leggi anche: Incidente lungo la Sp70 a Ello: donna investita e soccorsa d'urgenza Approfondimenti e contenuti su È morta la 47enne investita a Ello da... Temi più discussi: Ello, travolta da uno scooter guidato da un adolescente: donna di 47 anni in gravi condizioni; Ello: in prognosi riservata la 47enne travolta da una moto; Incidente lungo la Sp70 a Ello: donna investita e soccorsa d'urgenza; Ello, 14enne in moto investe una donna di 47 anni: lei è grave. Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora GilardiLa scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco) ... fanpage.it Ello: è morta Eleonora Gilardi travolta da una moto condotta da un 14enneNon ce l'ha fatta la 47enne investita da una moto nel pomeriggio di domenica a Ello. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il mezzo guidato da un 14enne, che ne avrebbe perso il controllo ... casateonline.it Ello, morta la 47enne investita da uno scooter sulla provinciale 70 Non ce l’ha fatta la donna travolta domenica pomeriggio mentre camminava lungo la SP70 . La vittima si chiamava Eleonora Gilardi: era stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale M - facebook.com facebook