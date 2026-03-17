E’ morta a 91 anni Malena la nonna Malè di Mario De Lillo diventata una star sui social | Tre fotografie non bastano per descrivere una vita

Malena Porporino, conosciuta come “Nonna Malè”, è deceduta all’età di 91 anni. È diventata una figura amata sui social grazie alle sue foto condivise dal nipote, il content creator romano Mario De Lillo. La sua presenza ha lasciato un segno tra gli utenti, che hanno espresso cordoglio e affetto sui social network. La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari.

Il mondo dei social saluta una delle sue figure più genuine e amate. È morta all’età di 91 anni Malena Porporino, da tutti conosciuta affettuosamente come “Nonna Malè”, la nonna del content creator e comico romano Mario De Lillo. A dare il triste annuncio è stato lo stesso nipote attraverso il suo profilo Instagram, condividendo un carosello di tre fotografie simboliche capaci di riassumere il loro profondo legame: dagli scatti dell’infanzia di De Lillo fino alle immagini più recenti, che li ritraggono insieme durante la realizzazione dei celebri video per il web. Prima ancora di diventare un volto noto per centinaia di migliaia di follower,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati È morta a 91 anni Malena, la nonna Malè di Mario De Lillo: “Ho raccontato la nostra complicità”Il content creator Mario De Lillo ha annunciato la scomparsa di Malena, per tutti la nonna Malè protagonista dei suoi video. Morta Nonna Malè, la nonnina dei social diventata famosa con Mario De LilloL’addio di Mario De Lillo alla sua Nonna Malè Si è spenta Nonna Malè, la simpatica e irriverente nonnina diventata negli ultimi anni un volto... Altri aggiornamenti su E' morta a 91 anni Malena la nonna Malè... Temi più discussi: È morta a 91 anni Malena, la nonna Malè di Mario De Lillo: Ho raccontato la nostra complicità; Mario De Lillo dice addio a nonna Malè: il commovente post su Instagram; La festa di Domenico mostrata da Nuzzi non è sciacallaggio, smettetela di dire a Patrizia come ricordare suo figlio. È morta a 91 anni Malena, la nonna Malè di Mario De Lillo: Ho raccontato la nostra complicitàIl content creator Mario De Lillo ha annunciato la scomparsa di Malena, per tutti la nonna Malè protagonista dei suoi video ... fanpage.it Addio a Malena, è morta la nonna di Mario De Lillo star dei socialÈ morta Malena, l’amatissima nonna di Mario De Lillo, diventata negli ultimi anni un volto molto conosciuto sui social grazie ai ... internapoli.it È morta Malena, l’amatissima nonna di Mario De Lillo, diventata negli ultimi anni un volto molto conosciuto sui social grazie ai video realizzati insieme al nipote - facebook.com facebook Addio a Nonna Malè, star dei social grazie alla sua irresistibile ironia e spontaneità: il toccante ricordo del nipote Mario De Lillo x.com