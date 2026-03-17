È la papera più ridicola di sempre? Guardate cosa combina questo portiere

Durante una partita della Betclic 1 Liga, la seconda divisione polacca, un portiere ha tentato di bloccare un tiro, ma la palla gli è scivolata dalle mani a pochi centimetri. L'atleta è caduto a terra in modo goffo e ha lasciato passare la palla, che ha attraversato la linea di porta, portando così al gol degli avversari. La scena ha attirato l'attenzione degli spettatori presenti.

È successo nella Betclic 1 Liga, la seconda divisione polacca. Il portiere fallisce nell'intercettare la palla che gli passa a pochi centimetri dalle mani e cade a terra goffamente, concedendo il gol agli avversari. E oltre il danno. anche la beffa: il lancio che supera l'estremo difensore nasce dagli scarpini di un suo compagno di squadra!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È la papera più ridicola di sempre? Guardate cosa combina questo portiere... Articoli correlati È la papera più clamorosa dell'anno? Pasticcio shock del portiere al 92'Una papera clamorosa del portiere dell’Al Shamal al 92’ ha deciso la sfida dei play-off della QSL Cup in Qatar. Costacurta sicuro: «Ancelotti e Guardiola i più grandi di sempre, Sacchi mi ha fatto capire una cosa. Questo Milan non è da scudetto»Alessandro “Billy” Costacurta, 59 anni (ne compirà 60 ad aprile), è la memoria storica della difesa del Milan.