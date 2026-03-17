È la Bastiglia di Macron | perde anche dove vince

Il primo turno delle elezioni ha portato a risultati sorprendenti, con il candidato di Macron che, nonostante le aspettative, ha subito sconfitte anche nei luoghi considerati più favorevoli. La sconfitta si è verificata in diverse aree chiave, lasciando il campo aperto a una serie di interrogativi sulla tenuta del suo consenso. La consultazione ha evidenziato un quadro politico in fermento, con esiti che cambiano le carte in tavola.

«C’est une Bérézina», una catastrofe. Per commentare la batosta incassata al primo turno delle elezioni comunali dai partiti che sostengono il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, Renaissance, Horizons e MoDem, alcuni commentatori rievocano la battaglia combattuta dalla Grande Armata contro l’esercito dell’impero russo presso il fiume Beresina che costò gravissime perdite alle truppe napoleoniche ed è passata alla storia come uno degli episodi più emblematici della fallimentare spedizione in Russia dell’imperatore francese. Le truppe macroniste, domenica, hanno confermato il pessimo stato di salute del campo presidenziale,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - È la Bastiglia di Macron: perde anche dove "vince" Articoli correlati La Rai perde anche le Atp Finals, vince l’offertona di Mediaset: cosa prevede l’accordo sui diritti TvMediaset si è aggiudicata i diritti televisivi in chiaro delle Atp Finals con un’intesa di almeno tre anni con l’Associazione Tennisti Professionisti. Cos’è il Million Dollar One Point Slam, dove anche Sinner può essere battuto da un dilettante (che poi vince tutto)A Melbourne è andato in scena uno degli eventi tennistici più insoliti della storia recente: il Million Dollar One Point Slam, un torneo ad...