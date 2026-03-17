E Gaza in tutto questo?

A Gaza la situazione rimane sotto i riflettori, anche se il conflitto in Medio Oriente ha attirato tutta l’attenzione. Le notizie parlano di un’interruzione delle attività e di una certa incertezza, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare per la “fase due” del cessate il fuoco. La regione resta in tensione, e le notizie si concentrano sui tentativi di trovare una soluzione duratura.

È stata oscurata dalla guerra in Medio Oriente, ma le trattative per la “fase due" del cessate il fuoco sono ferme e le condizioni di vita non sono migliorate, anzi La guerra in corso in Medio Oriente ha avuto vari effetti sulla Striscia di Gaza, che pure non è stata direttamente coinvolta in nuove operazioni militari. Il primo e più evidente è che Gaza è uscita quasi totalmente dal dibattito pubblico: la prevista “fase due” del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti non è mai davvero cominciata e le condizioni di vita degli abitanti palestinesi non sono cambiate, anzi sono peggiorate per alcune decisioni di Israele, giustificate da ragioni di sicurezza legate alla guerra con l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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