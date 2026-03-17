È davvero importante sapere chi è Banksy?

Da secoli, artisti e creatori hanno scelto di rimanere anonimi per motivi diversi, ma nel caso di Banksy, questa decisione ha suscitato grande interesse. L'artista britannico, noto per le sue opere di street art spesso realizzate in luoghi pubblici, mantiene il volto e l’identità nascosti, lasciando spazio a molte speculazioni. La sua presenza sulla scena artistica è caratterizzata da un alone di mistero che lo rende unico nel suo genere.

Da secoli la volontà di autori e autrici di rimanere anonimi è fondata su buoni argomenti, ma c'è chi pensa si contrapponga ad altri interessi collettivi Presentando una loro recente inchiesta sull’identità dello street artist Banksy, i tre giornalisti di Reuters che l’hanno realizzata hanno scritto di aver tenuto conto dell’anonimato richiesto dall’artista e rispettato e difeso da molti suoi fan. Ma hanno aggiunto che secondo loro c’è anche un pubblico che invece desidera conoscere l’identità di una persona che ha una «profonda e duratura influenza sulla cultura, sul mondo dell’arte e sul discorso politico internazionale». Condivisibile o meno, il loro ragionamento è abbastanza chiaro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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