durante la visita in australia mary di danimarca ha unito stile personale e rispetto per il contesto locale con scelte sartoriali raffinate

Durante la visita ufficiale in Australia, la principessa di Danimarca ha scelto un abbigliamento elegante e curato, dimostrando attenzione al contesto locale. Ha indossato capi raffinati che riflettono il suo stile personale, mantenendo un equilibrio tra raffinatezza e rispetto per l’occasione. La sua presenza si è fatta notare per l’accuratezza delle scelte sartoriali, in linea con il ruolo istituzionale.

Durante la visita ufficiale in Australia, Mary di Danimarca ha unito stile personale e rispetto per il contesto locale con scelte sartoriali raffinate. Ad Uluru, la regina ha adottato un elegante safari look caratterizzato da tonalità naturali e composto da gonna di MKDT, ballerine Chloe e cappello di Akubra Hats. In occasione degli impegni istituzionali a Canberra e Melbourne, la sovrana danese ha privilegiato abiti midi in colori classici come il rosso acceso e il bianco (di Claes Iversen), ideali per il clima australiano. Questi look, pur rispettando il protocollo delle visite di Stato, riflettono la sua estetica personale: linee pulite, tessuti di qualità e una palette che esalta il tono della pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

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