Il destino dell’universo si compie. Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia, Warner Bros. ha rilasciato il primo attesissimo teaser trailer di Dune Parte Tre. La pellicola, che chiuderà l’epica trilogia diretta da Denis Villeneuve, ci riporta tra le dune di Arrakis per quello che si preannuncia come il capitolo più drammatico e spirituale dell’intera saga. Il film, basato sul romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, riprende la narrazione dopo gli eventi sconvolgenti del secondo capitolo. Come suggerito dai primi poster ufficiali apparsi nelle scorse ore, il focus si sposta sulla figura di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e sulla sua lotta per mantenere il controllo di un impero sull’orlo del caos religioso e politico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dune Parte Tre, il deserto chiama: rilasciato a sorpresa il teaser trailer ufficiale

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Una selezione di notizie su Dune Parte Tre

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