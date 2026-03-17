Il deserto di Arrakis si prepara a riaccogliere i suoi protagonisti. Come riportato da Deadline, la macchina promozionale di Dune: Parte 3 è ufficialmente partita: nelle ultime ore sono stati rilasciati nove character poster ufficiali, in attesa del trailer integrale che verrà pubblicato domani, martedì 17 marzo. Denis Villeneuve torna alla regia per adattare Messia di Dune, il secondo romanzo della saga di Frank Herbert (pubblicato nel 1969), con l’uscita nelle sale già fissata per il 18 dicembre 2026. I nuovi poster confermano un cast stellare: oltre al ritorno di Timothée Chalamet e Zendaya, spiccano Anya Taylor-Joy nel ruolo di Alia Atreides e la grande novità Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dune Parte 3: Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy nei primi poster, domani il trailer ufficiale

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