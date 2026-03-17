Due operazioni di grande rilievo in Iran

Due operazioni di grande rilievo sono state condotte in Iran, coinvolgendo diverse forze di sicurezza. Le autorità hanno annunciato l'arresto di numerosi sospetti e il sequestro di sostanze illegali durante le operazioni. Le operazioni sono state coordinate in più città e hanno portato alla chiusura di alcuni laboratori clandestini. Nessun dettaglio sui numeri ufficiali delle persone fermate o sulle quantità sequestrate è stato reso pubblico.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Due operazioni di grande rilievo dell'esercito israeliano in Iran, con l'eliminazione della figura principale del regime, Alì Larijani, uomo forte della repressione, negoziatore sul nucleare e ora guida dei miliziani più duri, era operativo in questo giorni di guerra a differenza di Khamenei di cui si continua a non avere alcuna notizia pubblica. Il secondo colpo è altrettanto importante perché ha dimostrato che la penetrazione dell'intelligence israeliana è ancora notevole. A essere colpiti sono stati i gruppi di dirigenti delle forze fedeli al regime e in grado di controllare ancora il territorio e bloccare qualunque iniziativa di protesta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due operazioni di grande rilievo in Iran Articoli correlati 'Ndrangheta, Colosimo: "L'operazione segna un risultato storico e di grande rilievo"Lo scrive su X Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, dopo l'inchiesta denominata "Risiko". Leggi anche: Hanno detto no all’Inter: saltano due operazioni di mercato Oil on Fire - Spectacular Explosions in Russia as Ukraine Strikes Krasnodar Krai Approfondimenti e contenuti su Due operazioni di grande rilievo in Iran Temi più discussi: Israele invade, di nuovo, il Libano: Il modello è Gaza; Un VIDEO inquadra i canali della parete Est del Gran Sasso mentre scaricano simultaneamente neve, ghiaccio, acqua e detriti. Il fenomeno rientra nel normale decorso primaverile; Bitmine trasferisce circa 9.600 ETH per un valore di 19,5 milioni di dollari a Coinbase Prime; ABB: pronti ad acquisizioni miliardarie. Al Brotzu sei trapianti in due giorni: «Grande lavoro di squadra»Sei trapianti in due giorni: due di fegato, due di rene e due di cornea. Arrivano buoni numeri da 48 ore di attività al Brotzu, dove ha funzionato il lavoro di squadra tra varie equipe. I trapianti di ... unionesarda.it Operazione Nostalgia torna a Roma: annunciato già un grande ospiteA 10 anni dal primo evento all’Anco Marzio di Ostia e dopo il grande successo negli stadi di tutta Italia, Operazione Nostaglia torna a Roma. Siamo felici che il 28 marzo, al Palazzetto dello Sport ... corrieredellosport.it TUTTA VITA Olly cercava due bodyguard, Michieletto e Lavia un nuovo inno per l’Italvolley… Ed eccoci qua #ItaliaTeam Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com facebook Gli articoli della Costituzione modificati dalla rIforma sono DUE. Poi, se in altri artcoli c'è scritto Consiglio e viene corretto in Consigli al plurale, secondo voi è stato cambiato quell'articolo Siete buffoni imbroglioni!!!!! x.com