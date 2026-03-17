Due maxi gru per salvare la croce pericolante

Due grandi gru sono state utilizzate ieri prima delle 20 per rimuovere il globo in rame, la croce e il parafulmine dal campanile di una chiesa. Le operazioni sono state completate senza problemi dopo che nel pomeriggio di domenica la struttura si era inclinata in modo pericoloso. Nessun imprevisto si è verificato durante la fase di intervento.

Si sono concluse ieri poco prima delle 20, con successo e senza imprevisti, le operazioni di rimozione del globo in rame, della croce e del parafulmine del campanile della chiesa di Sant’Adriano Papa, che nel pomeriggio di domenica si erano pericolosamente inclinati. Per oltre 24 ore l’area attorno alla chiesa è stata interdetta al traffico e, a scopo precauzionale, una famiglia era stata allontanata dalla propria abitazione situata presso la canonica. Troppo elevato, infatti, il rischio che il globo potesse cadere a terra da un’altezza di 47 metri, quella raggiunta dal campanile di Sant’Adriano nel 1851. Le operazioni di recupero non sono state semplici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due maxi gru per salvare la croce pericolante Articoli correlati Ex Croce Rossa senza pace. L’immobile è pericolante. Disposta l’inagibilitàTrenta giorni di tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’immobile. Leggi anche: Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni Una raccolta di contenuti su Due maxi gru per salvare la croce... Argomenti discussi: Due maxi gru per salvare la croce pericolante; Due maxi gru cambiano il volto del Sech: investimento da 24 milioni e nuove mosse sul futuro del porto -.