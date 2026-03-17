Due anni per riflettere sul marmo La proroga secondo la maggioranza

La maggioranza ha deciso di approvare una proroga di due anni proposta dalla sindaca Serena Arrighi, che prevede di continuare a lavorare in loco il 50 per cento del marmo. La proposta riguarda l’estensione di un periodo già in corso, con l’obiettivo di dare più tempo alla lavorazione nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e approvata dall’assemblea.

Avanti tutta con la proposta della sindaca Serena Arrighi di estendere per ulteriori due anni la lavorazione in loco del 50 per cento del marmo. A dare sostegno alla prima cittadina sono Pd, Pri, Psi i partiti di maggioranza che sostengono la proposta di estendere di due anni il periodo di monitoraggio della tracciabilità. Noi vogliamo che l’intero settore prosegua nel suo processo di crescita con un’attenzione costante a lavoro, ambiente e sicurezza - scrivono in una nota congiunta i tre partiti di maggioranza -. Per questo motivo non abbiamo mai pensato che la soglia del 50 per cento potesse essere usata come una tagliola per punire qualcuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due anni per riflettere sul marmo. La proroga secondo la maggioranza Articoli correlati Leggi anche: Débâcle per la maggioranza sul Milleproroghe: non passano la riapertura della rottamazione e la proroga delle centrali a carbone La proroga del marmo. Le imprese ringraziano e chiedono altri correttiviBene la proroga di due anni per il raggiungimento del 50 per cento della lavorazione in loco, ma le aziende hanno bisogno di chiarimenti sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due anni Discussioni sull' argomento Due anni per riflettere sul marmo. La proroga secondo la maggioranza; Pandemia, nostra maestra?; Le scuole a convegno: due incontri per gli studenti su memoria, diritti e lotta alle discriminazioni; In primavera torna il Cuneo Montagna Festival per riflettere sugli sconfini. Le cose da sapere. Due anni per riflettere sul marmo. La proroga secondo la maggioranzaPd, Pri, Psi spiegano che la dilatazione dei tempi sulle concessioni è legata alla tutela occupazionale Vogliamo che il settore prosegua nella crescita con un’attenzione a lavoro, ambiente e sicurezz ... lanazione.it Buonanotte TOBIA, prima poi qualcuno verrà a prenderti… Ha poco più di due anni e pesa 17/18kg, hanno tentato di avvelenarlo da cucciolo ma ora è sanissimo e pronto per andare a casa. È un cane emotivo, e un po’ ansioso, ha bisogno di tempo per t - facebook.com facebook Non è ancora stato trovato il corpo del bambino di due anni disperso nell'ultimo naufragio a Lampedusa. Sull'isola portati nove migranti evacuati per ragioni sanitarie dalla Seawatch 5 x.com