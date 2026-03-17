Droni iraniani sugli Emirati Arabi a fuoco un campo petrolifero da 70mila barili

Lunedì, un attacco con droni ha causato un incendio in un grande campo petrolifero negli Emirati Arabi Uniti, che si stima contasse circa 70 mila barili di petrolio. Le autorità locali hanno confermato l'incidente, mentre l’Iran prosegue le sue operazioni con droni e missili nella regione del Golfo. La situazione ha generato preoccupazioni sulla sicurezza energetica nella zona.

Un attacco di droni avvenuto lunedì ha provocato un incendio in un importante campo petrolifero negli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre l’Iran continua i suoi attacchi con droni e missili nel Golfo. Le autorità dell’emirato di Abu Dhabi hanno dichiarato di essere ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio nel giacimento petrolifero di Shah, senza segnalare feriti. Il giacimento petrolifero di Shah, situato a 230 chilometri a sud della città di Abu Dhabi, ha una capacità produttiva di circa 70.000 barili di petrolio greggio al giorno, secondo la compagnia statale emiratina Adnoc. I droni avrebbero provocato incendi anche nell’enorme giacimento di gas di Shah, alla periferia di Abu Dhabi, e nella zona industriale petrolifera di Fujairah (FOIZ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Droni iraniani sugli Emirati Arabi, a fuoco un campo petrolifero da 70mila barili Articoli correlati Ondata di droni iraniani contro Bahrein ed Emirati ArabiSecondo quanto riportato dai media arabi, sono stati registrati questa sera attacchi in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti. Iran, i caccia francesi abbattono droni sugli Emirati Arabi. Allerta a CiproI caccia francesi Rafale hanno abbattuto droni iraniani diretti verso gli Emirati Arabi Uniti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emirati Arabi Temi più discussi: Iran, come funziona la strategia del lancio dei droni verso gli Emirati Arabi?; La risposta degli Emirati Arabi Uniti agli attacchi iraniani; Nuovo attacco dall'Iran verso gli Emirati arabi; Obiettivo distrutto, così gli Emirati Arabi fermano i droni dell'Iran: il video. Droni iraniani sugli Emirati Arabi, a fuoco un campo petrolifero da 70mila bariliUn attacco di droni avvenuto lunedì ha provocato un incendio in un importante campo ... msn.com Iran, i caccia francesi abbattono droni sugli Emirati Arabi. Allerta a CiproI caccia francesi Rafale hanno abbattuto droni iraniani diretti verso gli Emirati Arabi Uniti. A dare la notizia il ministro degli Esteri francese ... iltempo.it Il consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti: "Gli ayatollah sono isolati nella regione" - facebook.com facebook Negli Emirati Arabi Uniti, almeno 45 persone sono state arrestate per aver ripreso gli attacchi iraniani e averne condiviso i filmati. Diventa sempre più difficile verificare che i dati diffusi dalle autorità siano corretti. x.com