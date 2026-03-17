Il Tribunale di Benevento ha condannato a tre anni di reclusione una donna di 47 anni di Benevento, accusata di aver tentato di introdurre droga nel carcere di Ariano Irpino, dove si trova il figlio. La donna era finita a giudizio con l’accusa di aver agito come pusher e il processo si è concluso con questa sentenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva il verdetto nel processo alla “ mamma pusher”. Il collegio del Tribunale di Benevento ha condannato a tre anni di reclusione la 47enne sannita finita a giudizio per aver tentato di introdurre droga nel carcere di Ariano Irpino, dove è detenuto il figlio. La decisione è arrivata al termine del processo celebrato con rito ordinario, scelta dalla stessa imputata, che ha rinunciato a percorsi alternativi. Per i giudici è pienamente provata la responsabilità penale della donna, sorpresa ai controlli mentre cercava di portare all’interno dell’istituto circa 15 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga in carcere per il figlio: “mamma pusher” condannata a 3 anni

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