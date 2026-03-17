Draghi non si schiera come Renzi e Amato Il dietrofront del solito D' Alema

Mario Monti ha annunciato pubblicamente il suo sostegno al No nel referendum, specificando che non si tratta di una punizione per il governo. Nel frattempo, D'Alema ha fatto un passo indietro rispetto alle posizioni di Renzi e Amato, senza schierarsi chiaramente. Draghi, invece, non ha espresso pubblicamente un orientamento, mantenendo un atteggiamento più neutrale rispetto alle altre figure politiche coinvolte.

E, alla fine, è arrivato l'endorsement di Mario Monti. Per il No al referendum. Ma non "per punire il governo". Ma cosa faranno gli altri ex inquilini di Palazzo Chigi? Mario Draghi (foto a destra), a quanto apprende Il Giornale, andrà sicuramente al seggio ma non scioglie le riserve sulla sua scelta. Un silenzio, e un punto interrogativo, anche su ciò che farà Giuliano Amato (a sinistra). E pure Matteo Renzi (al centro) non si è sbilanciato, lasciando libertà di voto ai suoi, tra cui molti intenzionati a votare Sì. Insomma, tre ex presidenti del Consiglio - tra cui due piuttosto recenti - preferiscono tacere. Una linea diversa da quella del tecnico Monti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Draghi non si schiera come Renzi e Amato, Il "dietrofront" del solito D'Alema Articoli correlati Leggi anche: **Politica: da Fini a Renzi, da D'Alema a Vannacci, quanto è difficile dirsi addio** Gifuni si schiera per il no al referendum. La decisione dell’attore che interpreta Tortora, simbolo dei sostenitori del SìLa sua ultima interpretazione è quella di Enzo Tortora, il popolare conduttore televisivo divenuto uno dei simboli della campagna elettorale per il... Altri aggiornamenti su Draghi non si schiera come Renzi e... Argomenti discussi: Un paese anormale La divisione cronica dell’opposizione sulla politica estera fa vincere facile Meloni; Ecocity Genzano - Sporting Sala Consilina (2-1). Ancora una battuta d'arresto per i Draghi gialloverdi.