Negli Stati Uniti si fa strada l’ipotesi di una candidatura di Marco Rubio alle elezioni presidenziali del 2028. I Repubblicani stanno lavorando a un piano, chiamato “Draft Rubio”, che mira a sostenere la sua eventuale corsa. La proposta sta attirando attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre le manovre politiche si fanno sempre più concrete.

Tra ironie sui social e manovre politiche sempre più concrete, prende forma negli Stati Uniti l’ipotesi di una candidatura di Marco Rubio alle presidenziali del 2028. Un progetto che, per ora, si muove dietro le quinte ma che coinvolge già una parte rilevante dell’area conservatrice. Fino a pochi mesi fa, il nome più accreditato per raccogliere l’eredità di Donald Trump sembrava essere quello del vicepresidente JD Vance. Rubio, invece, appariva in una posizione più defilata, impegnato soprattutto nel ruolo istituzionale di segretario di Stato. Negli ultimi tempi, però, gli equilibri interni stanno cambiando. Rubio è sempre più presente nei principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all’America Latina, e la sua esposizione pubblica è cresciuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Draft Rubio”, il piano dei Repubblicani per spingere il segretario di Stato alle presidenziali del 2028

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