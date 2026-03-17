dove vedere manchester city real madrid tutto lo sport in tv del 17 marzo

Oggi si può seguire in tv la partita tra Manchester City e Real Madrid, due tra le principali squadre di calcio europee. Inoltre, tra gli eventi sportivi trasmessi ci sarà anche la qualificazione al mondiale femminile di basket, un appuntamento importante per le nazionali coinvolte. La programmazione televisiva di oggi offre quindi diverse opzioni per gli appassionati di sport.

Martedì 17 marzo 2026 sarà una giornata ricca di sport da vedere in tv e in streaming e tra i tanti appuntamenti l'attenzione di molti appassionati sarà rivolta al calcio. Anche senza squadre italiane in campo, le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League presentano gare interessanti come Manchester City-Real Madrid con gli inglesi che proveranno a ribaltare il 3 a 0 dell'andata, ma anche Chelsea-PSG con i parigini che vanno a Londra forti del 5 a 2 dell'andata. Il risultato è invece più in bilico tra Galatasaray e Liverpool con la squadra turca che all'andata ha vinto 1 a 0 così come Arsenal e Bayer Lerkusen che ripartono dall'1 a 1 dell'andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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