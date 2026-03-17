Dove vedere in tv Modena-Piacenza oggi Superlega volley 2026 | orario gara-3 e streaming

Oggi si gioca gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Superlega tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La serie, ancora in parità sull’1-1 dopo due incontri, si decide in questa partita che sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Le sfide sono state intense e caratterizzate da numerosi ribaltamenti di risultato.

È l’unica serie dei quarti di finale dei playoff di Superlega ancora completamente in equilibrio: Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza arrivano a gara 3 sull’1-1, dopo due sfide lunghe, combattute e ricche di ribaltamenti. Dopo il successo modenese al tie-break in gara 1, Piacenza ha risposto con lo stesso punteggio davanti al pubblico del PalaBancaSport, imponendosi 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) al termine di oltre due ore di battaglia. Il confronto si è confermato equilibrato anche nei numeri. Piacenza ha trovato una distribuzione offensiva molto più omogenea, con Alessandro Bovolenta top scorer a 23 punti, supportato da Ramazan Mandiraci (21) e José Miguel Gutierrez (17). 🔗 Leggi su Oasport.it

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