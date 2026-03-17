Dove vedere in tv Conegliano-Zeren Spor Ankara Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

In vista dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, si gioca la partita tra Conegliano e Zeren Spor Ankara, con il match di andata che si è concluso con una vittoria di Conegliano per 3-0. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, e si dovrà attendere il ritorno per conoscere l’esito della qualificazione alla Final Four.

Conegliano ha sconfitto lo Zeren Spor Ankara con un secco 3-0 nell’ andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, ma ora bisognerà completare la missione per meritarsi la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea. Le Pantere saranno obbligate a conquistare due set nel match di ritorno, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 giocheranno il golden set di spareggio di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Dopo aver dettato legge in terra turca, le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico in occasione del confronto che andrà in scena mercoledì 18 marzo (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti e contenuti su Dove vedere in tv Conegliano Zeren Spor... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; CHAMPIONS, LA FASE DECISIVA – DOMANI PANTERE AD ANKARA CONTRO LO ZEREN PER G1 DEI QUARTI (domani h18, diretta SKY e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); Champions volley: l'agenda di oggi su Sky. Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it Quando si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d'andata in programma questa sera nella capitale turca, Milano ospiterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della ... oasport.it #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com Conegliano | L’Antonio Carraro Prosecco Doc Imoco Volley ipoteca la F4 di Cev Champions League: 3-0 a domicilio allo Zeren Spor Ankara. Mercoledì prossimo serviranno due set al Palaverde. - facebook.com facebook