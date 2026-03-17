Douglas Luiz potrebbe essere riscattato dall’Aston Villa, ma bisogna rispettare alcune condizioni previste dal contratto. La Juventus si trova in attesa di sviluppi, mentre la società inglese valuta le modalità di eventuale acquisto. La trattativa riguarda l’eventuale trasferimento del giocatore, che al momento rimane in sospeso. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti coinvolte.

Douglas Luiz potrebbe essere riscattato dall’Aston Villa a determinate condizioni. La Juve spera che il club inglese decida di acquistarlo. Il mercato dei centrocampisti torna a infiammarsi sull’asse Torino-Birmingham, con il futuro di Douglas Luiz che sembra essere arrivato a un punto di svolta decisivo. Dopo una parentesi bianconera caratterizzata da luci e ombre, il mediano brasiliano classe 1998 ha ritrovato centralità e smalto nel campionato che lo ha lanciato ai massimi livelli mondiali: la Premier League. Le recenti prestazioni oltremanica hanno riacceso l’interesse dei “Villans”, pronti a trasformare il suo ritorno temporaneo in una permanenza definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? La possibilità è reale, ma dovranno essere rispettate determinate condizioni. La Juve resta in attesa

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