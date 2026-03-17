Domenica sera, alle 19, un attacco ha colpito l’aeroporto internazionale di Baghdad e le zone vicine, causando danni e interruzioni. Poco prima, un raid contro un leader associato all’Iran si è verificato in un’area non specificata. Successivamente, sono stati lanciati razzi su Baghdad, con conseguenti colpi e danni visibili nella città. La situazione è ancora in evoluzione.

Damasco. Intorno alle 19 di domenica sera, l’aeroporto internazionale di Baghdad e l’area circostante sono stati colpiti da cinque razzi “all’interno del perimetro aeroportuale, presso l’impianto di desalinizzazione dell’acqua, vicino alla base aerea Martyr Alaa e nei pressi della prigione centrale di Baghdad”, secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale. La prigione è particolarmente sensibile: lì sono detenute migliaia di persone sospettate di essere combattenti o comandanti dello Stato islamico, recentemente trasferite dalla Siria. All’alba del 14 marzo colonne di fumo si erano già levate sul quartiere di Karrada, a Baghdad. Molti erano svegli: sono gli ultimi dieci giorni del mese sacro islamico del Ramadan, quando ci si alza prima dell’alba per prepararsi alla giornata di digiuno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dopo il raid contro un leader legato all’Iran cadono razzi su Baghdad

Articoli correlati

Iraq, esplosioni a Baghdad e razzi contro l'ambasciata americanaQuattro razzi sono stati lanciati stasera contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad.

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Contenuti e approfondimenti su Dopo il raid contro un leader legato...

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOG; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Raid russi contro Kharkiv, morti e vari feriti; Guerra in Iran, raid contro depositi di carburante a Teheran: petrolio sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022. Khamenei jr Guida Suprema.

Edificio in fiamme a Beirut dopo il raid Idf: Gli attacchi potrebbero durare giorniAbbiamo lanciato una campagna offensiva contro Hezbollah, ha annunciato il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, durante una riunione, dopo che Hezbollah ha lanciato razzi ... rainews.it

Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOGAllerta mine, i porti del regime nel mirino Usa. La guerra spacca i Maga, Trump: 'Finirà presto, finiamo il lavoro'. Forbes: l'operazione costa un miliardo di dollari al giorno (ANSA) ... ansa.it

Dopo mesi di discussioni, il Consiglio Europeo punta a concretizzare il progetto dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti, cercando di frenare il deflusso di capitali verso gli Stati Uniti e rafforzare l'economia europea - facebook.com facebook

#Bertolucci e la battuta su #Alcaraz dopo la vittoria di #Sinner: "Distratto da Dua Lipa Lei ha incontrato Sinner..." x.com