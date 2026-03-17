Dopo il caso Bastoni, gli arbitri hanno commentato la simulazione di Diao, affermando che, dal campo, il fallo di Wesley può essere considerato giallo per dinamica. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di polemiche arbitrali che si sono riacutizzate durante un’altra settimana, con ulteriori discussioni alimentate dalla trasmissione “Open Var” su Dazn, dove vengono spiegate alcune decisioni prese durante il weekend.

Altra settimana, altre polemiche arbitrali, alimentate ulteriormente da “ Open Var “, trasmissione su Dazn in cui gli arbitri spiegano le scelte del weekend. E se per Inter – Atalanta le dichiarazioni seguono la narrazione di questi giorni (“ Dumfries si lascia cadere, giusto lasciar proseguire. Frattesi è rigore”), lo stesso non è accaduto per Como – Roma, dove a far discutere è stata la doppia ammonizione di Wesley per fallo su Diao. Un contatto che ha da subito lasciato più di qualche dubbio e l’immagine frontale conferma tutto: quella di Diao è una simulazione, esattamente un mese dopo quella di Bastoni in Inter – Juventus. Con una differenza: nell’ultima puntata di “Open Var”, Dino Tommasi, componente della Can, a proposito di ciò ha spiegato: “Nel momento stesso in cui l’arbitro fischia sì, è giusto perché è automatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo il caso Bastoni, gli arbitri giustificano la simulazione di Diao: “Da campo, per dinamica, quello di Wesley è un giallo sostenibile”

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