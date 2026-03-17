Donato un televisore alla Radioterapia | Un’attenzione ai pazienti in attesa

Un’associazione locale ha donato un televisore alla sala d’attesa del reparto di Radioterapia di un ospedale di Lucca. La donazione è stata fatta da un gruppo che si impegna da anni nel supporto ai malati oncologici della zona. La consegna del televisore mira a offrire un momento di distrazione e conforto ai pazienti in attesa di trattamenti.

Un nuovo gesto di vicinanza e attenzione verso i pazienti dell’ ospedale “San Luca”. L’associazione “Silvana Sciortino”, da anni attiva nel supporto ai malati oncologici del territorio lucchese, ha donato un televisore destinato alla sala d’attesa della Radioterapia. La donazione mira a rendere più confortevole l’attesa dei pazienti che quotidianamente afferiscono alla struttura, confermando il ruolo fondamentale del volontariato nel migliorare l’umanizzazione delle cure ospedaliere. Il direttore dell’ospedale Francesco Puggelli ha voluto ringraziare pubblicamente le rappresentanti dell’associazione, sottolineando come questa donazione si sposi perfettamente con l’idea di un presidio sanitario che non sia solo un luogo di cura, ma anche uno spazio di accoglienza per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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