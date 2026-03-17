don ferrante e il referendum

Don Ferrante ha scritto un articolo sul referendum, riferendosi al principio della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Alcuni avvocati hanno espresso opinioni su questo tema in una lettera pubblicata sul manifesto. La discussione riguarda le implicazioni di questa distinzione tra le due figure professionali nel sistema giudiziario italiano.

Giustizia Questa separazione delle carriere non è né ben fatta né garantista. Chi in linea di principio la sostiene ricorda il personaggio di Manzoni che negava la peste e ne morì Giustizia Questa separazione delle carriere non è né ben fatta né garantista. Chi in linea di principio la sostiene ricorda il personaggio di Manzoni che negava la peste e ne morì Si dice da parte di alcuni, lo hanno scritto anche alcuni avvocati in una lettera al manifesto, che il principio della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri «trova nella sinistra garantista e progressista suoi storici sostenitori». È vero, e – aggiungo – non da oggi, anche se ci sono, nello stesso campo, altrettante posizioni contrarie. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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