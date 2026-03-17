Il difensore della Fiorentina ha segnato un gol contro la Cremonese con una grande prodezza, portando alla squadra il primo +3 della stagione. La rete è arrivata durante la partita con un’azione spettacolare. Questo risultato rappresenta un momento importante per il giocatore e la squadra, che finalmente ottiene i primi punti in campionato.

Al termine della gara contro la Cremonese, vinta per 4-1 dai toscani, tra i protagonisti c’è anche Dodo, autore di una prestazione brillante e del gol del momentaneo 3-0. In casa Viola dopo la gara, che li allontana dalla zona bassa della classifica, c'è grande entusiasmo. Il brasiliano si lascia andare a un siparietto divertente in compagnia di Parisi: “Gol da brasiliano per Fabiano? Sì, ma il mio è stato più bello: ho saltato tre uomini da solo”, scherza il terzino. E in effetti la sua rete è da applausi: prima il dribbling su Floriani Mussolini, poi manda a vuoto Maleh e infine, con una giocata di suola, supera Audero con il sinistro. Un golazo, il primo in campionato, arrivato finalmente dopo tante prestazioni solide sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dodo cambia marcia, anche al fanta: finalmente è arrivato il primo +3

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