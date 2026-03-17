Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è stato sequestrato nella sua abitazione a Castel Fusano durante una rapina notturna. I ladri sono entrati in casa e hanno tenuto sotto assedio il giocatore, ma alla fine tutti stanno bene. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Notte di paura per Neil El Aynaoui con il centrocampista della Roma che è stato sequestrato in casa da dei ladri entrati in casa a Castel Fusano. Neil El Aynaoui, notte di paura (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono stati attimi di grande paura per il calciatore e la sua famiglia con i ladri che hanno portato via Rolex, gioielli e borse. Intorno alle 3 di notte una banda di ladri si è introdotta nella casa del centrocampista della Roma che è stato fatto inginocchiare dai malviventi che hanno poi chiuso in una stanza il calciatore, la sua compagna, la madre e il fratello con la sua compagna. Attimi di grande paura per El Aynaoui che, una volta arrivato al campo di allenamento della Roma ha commentato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Disavventura per El Aynaoui, sequestrato in casa dopo la rapina: “Stiamo tutti bene”

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