Gli italiani sono interessati a una politica estera più autonoma e a strumenti come il Golden Power, secondo un sondaggio Swg. La discussione sulla diplomazia prudente si inserisce in un contesto in cui si sottolinea l’importanza di tutelare gli interessi strategici nazionali. La questione della difesa degli interessi italiani nel mondo resta al centro del dibattito pubblico attuale.

La politica estera torna al centro del dibattito pubblico e, con essa, il tema della difesa degli interessi strategici nazionali. In un contesto internazionale segnato da crisi geopolitiche persistenti e da un equilibrio globale sempre più fragile, il giudizio degli italiani sull’azione del governo si muove lungo una linea sottile: riconoscimento delle capacità diplomatiche, ma anche richiesta di maggiore incisività. È la fotografia che emerge dall’ultimo Radar Swg, che restituisce un’opinione pubblica attenta e, per certi versi, inquieta. L’attività sul fronte internazionale, guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, aveva inizialmente raccolto un consenso significativo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Diplomazia prudente, più autonomia e Golden Power. Cosa chiedono gli italiani secondo Swg

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