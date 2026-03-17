Stasera su La7 torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris che va in onda ogni martedì sera. La puntata del 17 marzo 2026 prevede la partecipazione di diversi ospiti, con approfondimenti sulle notizie di attualità e politica. L’appuntamento è in programma in prima serata, offrendo uno spazio di confronto e analisi su temi di stretta attualità.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 marzo 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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