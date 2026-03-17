Diesel a 2,1 euro al litro E le bollette rischiano aumenti di 35 euro al mese

Il prezzo del diesel ha raggiunto 2,1 euro al litro, con il rischio che le bollette energetiche possano aumentare di circa 35 euro mensili. Le autorità stanno valutando l’efficacia delle accise mobili, considerate dai tecnici come interventi con effetti limitati. Nel frattempo, si stanno studiando incentivi destinati alle famiglie con un Isee inferiore a 15.

Crescono i dubbi sulle accise mobili: gli effetti sarebbero modesti. Allo studio bonus per famiglie con Isee sotto i 15.000 euro e sgravi per le aziende più esposte. L’effetto della guerra sulle pompe di benzina si è visto subito (ieri il diesel ha toccato i massimi da 4 anni superando i 2 euro al litro), ma sulle bollette tutti si chiedono cosa succederà. Uno studio di Papernest.it spiega quanto di questi aumenti si rifletterà realmente nelle bollette dei consumatori. Secondo Arera metà delle famiglie italiane è esposta a variazioni dei prezzi del mercato nella parte più sensibile della bolletta perché ha sottoscritto contratti variabili,... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Carburanti, aumenti record di benzina e diesel – I prezzi aggiornati Raggiunti i picchi massimi, il Governo studia misure antirincari tra cui un bonus per famiglie a basso reddito - facebook.com facebook

Caro #energia, il #governo prepara le misure: bonus carburante, credito diesel, sgravi per le Pmi #16marzo #iltempoquotidiano x.com